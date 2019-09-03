Новый смартфон Honor 20S стал самым быстрым в мире по версии AI-Benchmark





Официальная презентация смартфона Honor 20S должна состояться только в ближайшую среду. Однако уже сейчас новинка засветилась в бенчмарке AI-Benchmark, определяющем самые быстрые устройства по показателю работы с искусственным интеллектом. Именно рейтинг таких смартфонов и возглавил пока еще не представленный Honor 20S. Примечательно, что в ТОП-10 устройство рейтинга входят и другие изделия китайского бренда, к примеру, модели Honor 9x Pro, Huawei Nova 5 и Nova 5i Pro. Все они. К слову, занимают первые четыре строчки в списке самых быстрый гаджетов по версии AI-Benchmark.Напомним, новый Honor 20S работает на базе фирменного чипсета Kirin 810 и будет поставляться в версиях с 6 Гб и 8 Гб оперативной памяти. Кроме того, устройство оснастили 6,26-дюймовым дисплеем с разрешением FHD+ и емким аккумулятором на 3 750 мАч.