Юрий Лоза советует не следовать плохому примеру Майкла Джексона
Сегодня исполняется ровно 10 лет со дня похорон легендарного короля поп-музыки Майкла Джексона. Известный российский певец и композитор Юрий Лоза взялся порассуждать о том, что хорошего привнес на мировую сцену один из самых знаменитых артистов в истории.
В беседе с журналистами издания «ПолитРоссия» Лоза подчеркнул, что Джексона не просто прозвали «королем поп-музыки» по заслугам, артист якобы лично создал этот образ. Отметил российский музыкант также работоспособность и талант своего знаменитого американского коллеги. «Он очень талантливый, и как композитор много создал», - подчеркнул автор хита «Плот». Впрочем, сам Юрий Лоза подозревает, что многие из коронных «фишек» Майкла Джексона могли принадлежать авторству других людей.
К примеру, как считает российский певец, кое-что Джексон мог позаимствовать у Боба Фосса, другие вещи у кого-то еще. Однако безумная работоспособность и умение соединить все это в единый цельный образ и позволили певцу создать образ настоящего поп-короля.
Впрочем, нашел Лоза и недостатки у легендарного исполнителя. По его словам, он бы не советовал окружающим изменять себя настолько, на сколько решился сам Майкл Джексон. «Если природа наградила тебя какими-то данными, менять их не нужно», - уверен музыкант.
В беседе с журналистами издания «ПолитРоссия» Лоза подчеркнул, что Джексона не просто прозвали «королем поп-музыки» по заслугам, артист якобы лично создал этот образ. Отметил российский музыкант также работоспособность и талант своего знаменитого американского коллеги. «Он очень талантливый, и как композитор много создал», - подчеркнул автор хита «Плот». Впрочем, сам Юрий Лоза подозревает, что многие из коронных «фишек» Майкла Джексона могли принадлежать авторству других людей.
К примеру, как считает российский певец, кое-что Джексон мог позаимствовать у Боба Фосса, другие вещи у кого-то еще. Однако безумная работоспособность и умение соединить все это в единый цельный образ и позволили певцу создать образ настоящего поп-короля.
Впрочем, нашел Лоза и недостатки у легендарного исполнителя. По его словам, он бы не советовал окружающим изменять себя настолько, на сколько решился сам Майкл Джексон. «Если природа наградила тебя какими-то данными, менять их не нужно», - уверен музыкант.