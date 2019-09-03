«Пусть делает шпагат хоть в 80 лет»: Актриса Мария Голубкина поддержала Волочкову





Как признается сама Голубкина, она даже подумывает сделать себе футболку с изображением любимой балерины. «Она мне очень нравится. Главное в этой жизни – не переставать бить в одну точку, только это дает результат. И у Волочковой это прекрасно получается», - делится своими мыслями актриса. Кроме того, по словам артистки, балерина столько раз повторяла свой знаменитый шпагат, так им всех достала, что это стало крутым. «Это ее индивидуальность, можно сказать, одно из ее достоинств», - решила поддержать Волочкову Мария Голубкина.По словам актрисы, в известной танцовщице ее подкупает еще и то, что та никогда не оглядывается на мнение других людей. «Пусть вообще не меняется. Пусть делает шпагат хоть в 80 лет», - приводит заключительные слова актрисы «Комсомолка».