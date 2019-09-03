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Вдова Децла Юлия Толмацкая обвинила свекровь в присвоении квартиры умершего мужа

Вдова известного российского рэпера Кирилла Толмацкого, более известного как Децл и Letruk, утверждает, что она никогда не собиралась навсегда покидать квартиру, купленную ранее покойным артистом. Более того, по словам Юлии Толмацкой, мать ее супруга хитростью вынудила того написать на ее имя дарственную на это жилье.
Вдова Децла Юлия Толмацкая обвинила свекровь в присвоении квартиры умершего мужа

Сейчас бывшая свекровь Юлии Толмацкой сменила в их с мужем квартире замки, поэтому они с маленьким сыном Тони попросту не могут вернуться в это жилье. Как утверждает девушка, подобное поведение матери покойного артиста является недопустимым. Недавно вдова известного артиста решила откровенно высказаться по поводу сложившейся ситуации, передает «Телепрограмма».

Больше всего, супруга умершего рэпера возмущена тем фактом, что ее бывшая свекровь охотно раздает интервью о сыне. «Сейчас происходит именно то, чего больше всего не хотел Сам Кирилл. Он постоянно просил маму не лезть в его творчество. И вот теперь после его смерти она вдруг решила взять на себя роль его продюсера. Противно. Внук тоже просил ее не ходить на телеканалы, но она не послушала и его. Нам просто отключили связь, а после в СМИ начали трубить о том, что мы вообще не общаемся», - сетует девушка.

По ее словам, Кирилл Толмацкий покупал эту квартиру для семьи на собственные деньги, но его мать вынудила его переписать на себя дарственную и теперь считает себя хозяйкой в чужом доме. «Мой муж навсегда прекращал общение с лицемерными и лживыми людьми. Я остаются верной его принципам», - подытожила Толмацкая.

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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 19:00

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