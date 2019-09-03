Звезда сериалов «Чернобыль» и «Ольга» Сергей Романович объявил об уходе из кино

Как признается молодой артист, он переехал в Стамбул, где заключил контракт с крупным издательством и теперь готовит для него книгу. Кроме того, актер с партнером открыл в Турции свое производство и решил вплотную заняться собственным брендом. «Понимаю, насколько сильно буду жалеть о некоторых упущениях. Скорее всего, мои мысли никак не будут иметь ничего общего с бизнесом. Скоро заканчиваю последний проект в кино, а прежде духу не хватало сказать об этом решении», - делится своими мыслями с подписчиками Сергей Романович.Кроме того, объявляя о своем уходе из кино, артист посоветовал поклонникам не становиться актерами и не лезть в шоу-бизнес. По его словам, только так они смогут сохранить свою душу для самых близких. Впрочем, подытожил Романович, сам он о своем богатом опыте в кино совсем не сожалеет.