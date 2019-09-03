Актер Алексей Дмитриев обвинен женой в измене
Известный российский актер Алексей Дмитриев был вынужден пройти проверку на детекторе лжи по требованию своей супруги. Дело в том, что жена артиста уверена, что у ее знаменитого супруга есть любовница. Сам Дмитриев этот факт отрицает.
В последние месяцы брак актера Алексея Дмитриева и без того оказался в кризисе. Пытаясь спасти отношения с женой Ириной Дмитриевой, артист обратился к семейному психологу, но ее появление только усугубило ситуацию. Как призналась позднее супруга артиста, психолог выдала ей тайну Дмитриева о том, что у него роман с коллегой по актерскому цеху Аленой Знайдой, которая, к тому же, на 16 лет моложе своего знаменитого ухажера.
Актер, в свою очередь, все эти обвинения отрицает. По его словам, он устал от чрезмерной подозрительности своей возлюбленной и готов доказать свою верность с помощью полиграфа в рамках популярного телешоу «На самом деле». События в студии развивались стремительно, однако впоследствии все же выяснилось, что Алексей Дмитриев был полностью честен со своей женой.
Кроме того, эксперты передачи пришли к выводу, что корень всех проблем кроется в том самом психологе, которая выдает себя за эксперта, но на самом деле таковым не является.
В последние месяцы брак актера Алексея Дмитриева и без того оказался в кризисе. Пытаясь спасти отношения с женой Ириной Дмитриевой, артист обратился к семейному психологу, но ее появление только усугубило ситуацию. Как призналась позднее супруга артиста, психолог выдала ей тайну Дмитриева о том, что у него роман с коллегой по актерскому цеху Аленой Знайдой, которая, к тому же, на 16 лет моложе своего знаменитого ухажера.
Актер, в свою очередь, все эти обвинения отрицает. По его словам, он устал от чрезмерной подозрительности своей возлюбленной и готов доказать свою верность с помощью полиграфа в рамках популярного телешоу «На самом деле». События в студии развивались стремительно, однако впоследствии все же выяснилось, что Алексей Дмитриев был полностью честен со своей женой.
Кроме того, эксперты передачи пришли к выводу, что корень всех проблем кроется в том самом психологе, которая выдает себя за эксперта, но на самом деле таковым не является.