Актер Алексей Дмитриев обвинен женой в измене





В последние месяцы брак актера Алексея Дмитриева и без того оказался в кризисе. Пытаясь спасти отношения с женой Ириной Дмитриевой, артист обратился к семейному психологу, но ее появление только усугубило ситуацию. Как призналась позднее супруга артиста, психолог выдала ей тайну Дмитриева о том, что у него роман с коллегой по актерскому цеху Аленой Знайдой, которая, к тому же, на 16 лет моложе своего знаменитого ухажера.Актер, в свою очередь, все эти обвинения отрицает. По его словам, он устал от чрезмерной подозрительности своей возлюбленной и готов доказать свою верность с помощью полиграфа в рамках популярного телешоу «На самом деле». События в студии развивались стремительно, однако впоследствии все же выяснилось, что Алексей Дмитриев был полностью честен со своей женой.Кроме того, эксперты передачи пришли к выводу, что корень всех проблем кроется в том самом психологе, которая выдает себя за эксперта, но на самом деле таковым не является.