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Подруга Ольги Бузовой поздравила Настю Костенко со второй беременностью

Приятельница российской артистки, звезды телеканала «ТНТ» и бизнесвумен Ольги Бузовой поздравила третью супругу полузащитника Дмитрия Тарасова – Анастасию Костенко со второй беременностью. По мнению русского модельера Беллы Потемкиной, модель и спортсмен «молодцы», что решились на еще одного малыша.

О втором интересном положении Анастасии Костенко начали говорить еще в начале лета текущего года. Вот только вторая вице-мисс России 2014 и Дмитрий Тарасов догадки фолловеров и СМИ опровергли. Более того, модель оправдывала свои заметно округлившиеся формы вкусной кухней в Италии. Отметим, что звездное семейство провело холодное лето в Риме, где футболист проходил реабилитацию после операции.

Правда, сегодня, 3 сентября, рано утром и Костенко, и Тарасов выложили в личных профилях в Instagram серию фотографий, которыми официально подтвердили, что в ближайшее время снова станут счастливыми родителями. К слову, многие интернет-пользователи отреагировали на публикацию Анастасии, ведь именно она первой выложила свои беременные снимки.

Впрочем, больше всего фолловеров удивило то, что Костенко со второй беременностью поспешила поздравить подруга Ольги Бузовой – Белла Потемкина, у которой поющая телеведущая не единожды выступала на открытии новой коллекции.

«Какие молодцы», - написал российский кутюрье под свежим постом третьей жены Тарасова.

Нужно сказать, что Бузова пока никак не отреагировала на тот факт, что Потемкина одной из первых поздравила Костенко со вторым интересным положением.

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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 18:39

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