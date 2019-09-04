Эксперты рассказали о продуктах, снижающих риск появления депрессии
Эксперты из Великобритании проанализировали больше 40 научных исследований и сделали вывод о том, как можно снизить риск появления депрессии. Эксперты рекомендуют добавлять в повседневные приемы пищи некоторые продукты.
Участниками данного эксперимента стали 36 тысяч добровольцев. Был проведен анализ того, как воздействует еда на эмоциональное и психическое состояния здоровья человека. Ученые также обратили внимание на возраст, рацион и другие параметры участников. После этого специалисты подытожили, что добавляя в пищу орехи, овощи и рыбу риск появления психических проблем снижается на 33%.
Участниками данного эксперимента стали 36 тысяч добровольцев. Был проведен анализ того, как воздействует еда на эмоциональное и психическое состояния здоровья человека. Ученые также обратили внимание на возраст, рацион и другие параметры участников. После этого специалисты подытожили, что добавляя в пищу орехи, овощи и рыбу риск появления психических проблем снижается на 33%.
Наука
Добавил: Федотова Антонина Сегодня, 05:00