Эксперты рассказали о продуктах, снижающих риск появления депрессии





Участниками данного эксперимента стали 36 тысяч добровольцев. Был проведен анализ того, как воздействует еда на эмоциональное и психическое состояния здоровья человека. Ученые также обратили внимание на возраст, рацион и другие параметры участников. После этого специалисты подытожили, что добавляя в пищу орехи, овощи и рыбу риск появления психических проблем снижается на 33%.