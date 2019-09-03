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Стало известно, какими болезнями оборачивается для детей обучение в современной школе

Низкое качество питания, постоянный стресс, повышенные психологические нагрузки – все это специалисты считают атрибутами обучения в современной школе. Более того, уверены эксперты, именно эти факторы отражаются на самочувствии детей и даже приводят к развитию у них серьезных заболеваний.
Стало известно, какими болезнями оборачивается для детей обучение в современной школе

С началом нового учебного года в России за парты сели свыше 15 миллионов школьников. В школу дети отправляются, прежде всего, за знаниями. Но, как утверждают эксперты, иногда это сопровождается еще и утерей здоровья. Так, по данным российского Минздрава, примерно 80% школьников в стране имеют определенные хронические заболевания. Как показали исследования, чаще всего у детей выявляют заболевания зрения и органов пищеварения, а самыми распространенными недугами оказались гастрит и близорукость. Важнейшую роль в развитии этих недугов врачи отводят также современным гаджетам, которые только усугубляют ситуацию.

Кроме того, как показало исследование специалистов Педуниверситета им. Герцена, типичные для российских школьников заболевания варьируются в зависимости от их возрастных групп. Так, ученики младших классов (7-12 лет) чаще всего страдают от заболеваний пищеварительной системы и аллергиями. Представители средней возрастной группы (13-14 лет) значительно чаще обращаются к врачам из-за болезней глаз, а у старшеклассников выявляют офтальмологические заболевания и нарушения в работе ЖКТ.

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Наука
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 18:28

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