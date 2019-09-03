Стало известно, какими болезнями оборачивается для детей обучение в современной школе





С началом нового учебного года в России за парты сели свыше 15 миллионов школьников. В школу дети отправляются, прежде всего, за знаниями. Но, как утверждают эксперты, иногда это сопровождается еще и утерей здоровья. Так, по данным российского Минздрава, примерно 80% школьников в стране имеют определенные хронические заболевания. Как показали исследования, чаще всего у детей выявляют заболевания зрения и органов пищеварения, а самыми распространенными недугами оказались гастрит и близорукость. Важнейшую роль в развитии этих недугов врачи отводят также современным гаджетам, которые только усугубляют ситуацию.Кроме того, как показало исследование специалистов Педуниверситета им. Герцена, типичные для российских школьников заболевания варьируются в зависимости от их возрастных групп. Так, ученики младших классов (7-12 лет) чаще всего страдают от заболеваний пищеварительной системы и аллергиями. Представители средней возрастной группы (13-14 лет) значительно чаще обращаются к врачам из-за болезней глаз, а у старшеклассников выявляют офтальмологические заболевания и нарушения в работе ЖКТ.