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Сергей Паршин снимался в рекламе ради спасения жены от рака

Российский актер Сергей Паршин стал героем ток-шоу «Судьба человека», которое выходит в эфире телеканала «Россия 1». В беседе с ведущим Борисом Корчевниковым артист рассказал, как отчаянно пытался заработать на лечение супруги от рака, снимаясь в рекламе.
Сергей Паршин снимался в рекламе ради спасения жены от рака

По словам Сергея Паршина, деньги он зарабатывал, сначала снявшись в рекламе пива, а после какого-то средства для поддержания потенции. И все это ради спасения жены, актрисы Татьяны Астратьевой от онкологического заболевания. «Когда ей диагностировали рак, она была уже на третьей стадии. Мой друг, который и проводил ей операцию, еще тогда говорил, что мы актеры словно в лесу живем, вообще не обращаем никакого внимания на свое здоровье», - вспоминает артист.

Сергей Паршин отметил, что в течение двух с половиной лет после той операции со здоровьем супруги все было хорошо, но после пошли метастазы и лечение потребовало больших денег. Именно это обстоятельство и вынудило его сняться в такой странной рекламе. «Надо мной после этого даже в КВН шутили. Да и женщины, завидев меня, могли в мой адрес что-то нелицеприятное высказать», - посетовал Паршин.

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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 18:20

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