Сергей Паршин снимался в рекламе ради спасения жены от рака





По словам Сергея Паршина, деньги он зарабатывал, сначала снявшись в рекламе пива, а после какого-то средства для поддержания потенции. И все это ради спасения жены, актрисы Татьяны Астратьевой от онкологического заболевания. «Когда ей диагностировали рак, она была уже на третьей стадии. Мой друг, который и проводил ей операцию, еще тогда говорил, что мы актеры словно в лесу живем, вообще не обращаем никакого внимания на свое здоровье», - вспоминает артист.Сергей Паршин отметил, что в течение двух с половиной лет после той операции со здоровьем супруги все было хорошо, но после пошли метастазы и лечение потребовало больших денег. Именно это обстоятельство и вынудило его сняться в такой странной рекламе. «Надо мной после этого даже в КВН шутили. Да и женщины, завидев меня, могли в мой адрес что-то нелицеприятное высказать», - посетовал Паршин.