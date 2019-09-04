Ученые доказали, что люди с татуировками более импульсивны





Ученые устроили экономическую игру, чтобы проверить уровень импульсивности испытуемых. По очереди людям задавались вопросы, очевидные ответы на которые оказались ошибочными. Те, кто не имел на теле рисунка отвечали в течении определенного времени, детально продумывая вопрос. Испытуемые с татуировками отвечали быстро и не рационально, в связи с чем и получалось меньшее количество правильных ответов. Таким образом, вторая категория участников показала более вспыльчивый характер.Психологи утверждают, что любая татуировка — это средство проявить себя и самовыразиться. Рисунок привлекает внимание окружающих, что в конечном счете повышает самооценку. Но стоит разделять границу между искусством, наполняющим жизнь яркими эмоциями и вредной зависимостью, которая следует вместе с непреодолимым желанием набивать все больше и больше татуировок.