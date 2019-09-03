Участница проекта "Дом-2" Майя Донцова призналась, что попала в Периметр "по блату"
Участница проекта "Дом-2" Майя Донцова недавно в разговоре призналась, что в свое время ее не допустили даже до кастинга в реалити-шоу, а в Периметр она попала благодаря связям своей матери.
Участница проекта "Дом-2" Майя Донцова часто попадает под критику со стороны фанатов, а недавно ей припомнили и развратное поведение до встречи с нынешним мужем Алексеем Купиным. В разговоре девушка призналась, что попала на проект не просто так, что давно подозревали и поклонники реалити.
Майя Донцова рассказала, что в свое время ее не допустили даже до кастинга на проект, однако мать проектантки задействовала все свои связи, чтобы дочь в итоге оказалась в Периметре. Не так давно, тем не менее, ходили слухи, что Донцовы являются, возможно, дальними родственниками Ольги Бузовой.
Участница проекта "Дом-2" Майя Донцова часто попадает под критику со стороны фанатов, а недавно ей припомнили и развратное поведение до встречи с нынешним мужем Алексеем Купиным. В разговоре девушка призналась, что попала на проект не просто так, что давно подозревали и поклонники реалити.
Майя Донцова рассказала, что в свое время ее не допустили даже до кастинга на проект, однако мать проектантки задействовала все свои связи, чтобы дочь в итоге оказалась в Периметре. Не так давно, тем не менее, ходили слухи, что Донцовы являются, возможно, дальними родственниками Ольги Бузовой.