Участница проекта "Дом-2" Майя Донцова призналась, что попала в Периметр "по блату"

Участница проекта "Дом-2" Майя Донцова часто попадает под критику со стороны фанатов, а недавно ей припомнили и развратное поведение до встречи с нынешним мужем Алексеем Купиным. В разговоре девушка призналась, что попала на проект не просто так, что давно подозревали и поклонники реалити.Майя Донцова рассказала, что в свое время ее не допустили даже до кастинга на проект, однако мать проектантки задействовала все свои связи, чтобы дочь в итоге оказалась в Периметре. Не так давно, тем не менее, ходили слухи, что Донцовы являются, возможно, дальними родственниками Ольги Бузовой.