Анджелина Джоли разочаровала фанатов грязными пятками





Примечательно, что в этот раз поклонники критикуют Анджелину Джоли вовсе не за фигуру или наряд, а просто за грязные пятки, которыми она успела блеснуть во время прогулки по Лос-Анджелесу. Как пишут в социальных сетях поклонники актрисы, они уже не впервые замечают разительную разницу между тем, как роскошно и блистательно она выглядит на съемочной площадке, и тем, в какую серую и неухоженную женщину она превращается в свободное время.Артистке, к слову, и ранее доставалось от критиков за бесформенные и неопрятные одежды, грязные волосы и отсутствие косметики на лице. А главное, что больше всего беспокоит фанатов кинозвезды, это выражение ее лица, которое в последние годы выглядит так, словно актриса измучена жизнью и ничем вокруг больше не интересуется. На этом фоне поклонники Джоли выразили надежду на то, что она приведет себя в порядок для съемок в новом супергеройском кино от Marvel под названием «Вечные».