Анна Семенович: «Все, кто прикладывается к моей груди, живут долго и счастливо!»

«Все, кто прикладывается к моей груди, живут долго и счастливо!» - умилительно заявила Анна Семенович, тиская в руках очаровательного пушистого щенка. Судя по комментариям в Сети, на месте этого песика мечтают оказаться многие.«Спасибо тебе, Анечка, спасительница ты наша!», «С удовольствием бы приложился», - дружно откликнулись поклонники.