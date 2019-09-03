Анна Семенович: «Все, кто прикладывается к моей груди, живут долго и счастливо!»
Известная российская певица и модель Анна Семенович известна не только внушительным бюстом, но и отменным чувством юмора. Неожиданно для всех она напомнила о научном открытии, согласно которому женское декольте защищает мужчин от инсульта. Звезда пообещала чаще надевать откровенные платья, чтобы спасти представителей сильного пола.
«Все, кто прикладывается к моей груди, живут долго и счастливо!» - умилительно заявила Анна Семенович, тиская в руках очаровательного пушистого щенка. Судя по комментариям в Сети, на месте этого песика мечтают оказаться многие.
«Спасибо тебе, Анечка, спасительница ты наша!», «С удовольствием бы приложился», - дружно откликнулись поклонники.
«Все, кто прикладывается к моей груди, живут долго и счастливо!» - умилительно заявила Анна Семенович, тиская в руках очаровательного пушистого щенка. Судя по комментариям в Сети, на месте этого песика мечтают оказаться многие.
«Спасибо тебе, Анечка, спасительница ты наша!», «С удовольствием бы приложился», - дружно откликнулись поклонники.