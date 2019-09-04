АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Нехватка сна повышает риск сердечного приступа, но сон более 10 часов удваивает…
EUR 73.20 USD 66.91
Курс валют на 04.09.2019

Ученые: Вакцины от гриппа полезны гипертоникам

Специалисты из Дании провели анализ с целью изучения влияния прививок против гриппа на состояние здоровья гипертоников. Как оказалось, у пациентов с таким диагнозом вакцины способствуют снижению риска летального исхода от других заболеваний.
Ученые: Вакцины от гриппа полезны гипертоникам

Основой исследования стала база системы здравоохранения Дании. Для эксперимента было отобрано больше 600 тысяч исследуемых, болеющих гипертонией в течение 9 сезонов вспышек гриппа подряд. Возраст пациентов различным, начиная с 18 и до 100 лет. До начала исследования ученые определили тех людей, которые прошли вакцинацию до начала сезонной вспышки заболевания, после чего они изучили дальнейшие судьбы всех участников, с учетом летальных исходов. Во внимание были взяты различные случаи смерти, включая инфаркты и инсульты. Эксперты также сделали акцент на возрасте, социальном статусе и сопутствующих заболеваниях, которые могли влиять на риск смерти.

Тщательный анализ полученных данных показал, что те, кто поставили прививки перед эпидемией гриппа, имели показатель смертности по любым причинам на 18% меньше. Помимо этого, летальный исход вследствие заболеваний сердца и сосудов снизился на 16%, в частности инфаркт и инсульт - на 10%. В связи со сделанными выводами ученые посоветовали людям, болеющим гипертонией, взять на заметку необходимость прививок перед сезонными эпидемиями.

+Дзен +Яндекс новости
Наука
Добавил: Федотова Антонина Сегодня, 03:00

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Создан простой тест для определения раковой опухоли по изменению цвета…
Певица Нюша требует возвращения солнечного…
В небе над Нидерландами сняли на видео сразу четыре…
Наращивание ресниц может привести к опасным…
Специалистами были опровергнуты мифы о разуме…
Ирина Безрукова заявила, что последние годы спит по четыре часа в…
Валерий Тодоровской прокомментировал грядущую моду на 90-е…
Мусорные реформы, Омск: открытие первого мусоросортировочного…
Странное фото Бориса Корчевникова спровоцировало слухи о его…
Возвратившиеся на «Дом-2» Андрей Шабарин и Роза Райсон признались, что были в отпуске и не планировали покидать…
Микки Рурка перестали узнавать после очередной пластической…
Новый участник проекта "Дом-2" Артурс Мелленсбергс устроил пьяные эротические танцы на…
Участник проекта "Дом-2" Дмитрий Дмитренко сосватал Юлию Белую новеньким…
В московском СИЗО сыграли свадьбу между девушкой и…
«Армата» превзойдет американский «Абрамс» благодаря…
Новый смартфон Honor 20S стал самым быстрым в мире по версии…
Юрий Лоза советует не следовать плохому примеру Майкла…
«Пусть делает шпагат хоть в 80 лет»: Актриса Мария Голубкина поддержала…
Вдова Децла Юлия Толмацкая обвинила свекровь в присвоении квартиры умершего…
Дочь Татьяны Навки начала учить еще два иностранных…
Звезда сериалов «Чернобыль» и «Ольга» Сергей Романович объявил об уходе из…
Подруга Ольги Бузовой поздравила Настю Костенко со второй…
Стало известно, какими болезнями оборачивается для детей обучение в современной…
Сергей Паршин снимался в рекламе ради спасения жены от…
Актер Алексей Дмитриев обвинен женой в…
Участницу проекта "Дом-2" Алену Савкину раскритиковали за грязные…
Участница проекта "Дом-2" Майя Донцова призналась, что попала в Периметр "по…
Экс-участница проекта "Дом-2" Евгения Феофилактова неожиданно заменила Ксению Бородину в рядах подруг Алены…
Участницу проекта "Дом-2" Татьяну Строкову затмила естественностью родная…
Новый жених звезды «Дома-2» Алены Савкиной готов усыновить ее…
Анна Семенович: «Все, кто прикладывается к моей груди, живут долго и…
Александр Семчев после похудения на 100 кг сделал пластическую…
Юлия Тимошенко пропустила голосование за снятие депутатской неприкосновенности из-за смерти…
Звезда «Дома-2» Алена Водонаева вступилась за Эммануила Виторгана и Ирину Млодик, объявивших о рождении дочери…
В московском аэропорту Шереметьево столкнулись два…
Пуговка из «Папиных дочек», актриса Екатерина Старшова повзрослела и поступила в…
«Я старая больная женщина»: В Сети появилось редкое архивное видео с…
В Сети появилось фото звезды «Дома-2» Инессы Шевчук до…
Меган Маркл спасает репутацию с помощью пиарщиков Харви…
Звезда «Дома-2» Ольга Гажиенко перестала скрывать лицо младшего…
Просмотреть все новости