Ученые: Вакцины от гриппа полезны гипертоникам





Основой исследования стала база системы здравоохранения Дании. Для эксперимента было отобрано больше 600 тысяч исследуемых, болеющих гипертонией в течение 9 сезонов вспышек гриппа подряд. Возраст пациентов различным, начиная с 18 и до 100 лет. До начала исследования ученые определили тех людей, которые прошли вакцинацию до начала сезонной вспышки заболевания, после чего они изучили дальнейшие судьбы всех участников, с учетом летальных исходов. Во внимание были взяты различные случаи смерти, включая инфаркты и инсульты. Эксперты также сделали акцент на возрасте, социальном статусе и сопутствующих заболеваниях, которые могли влиять на риск смерти.Тщательный анализ полученных данных показал, что те, кто поставили прививки перед эпидемией гриппа, имели показатель смертности по любым причинам на 18% меньше. Помимо этого, летальный исход вследствие заболеваний сердца и сосудов снизился на 16%, в частности инфаркт и инсульт - на 10%. В связи со сделанными выводами ученые посоветовали людям, болеющим гипертонией, взять на заметку необходимость прививок перед сезонными эпидемиями.