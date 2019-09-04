Ученые: Вакцины от гриппа полезны гипертоникам
Специалисты из Дании провели анализ с целью изучения влияния прививок против гриппа на состояние здоровья гипертоников. Как оказалось, у пациентов с таким диагнозом вакцины способствуют снижению риска летального исхода от других заболеваний.
Основой исследования стала база системы здравоохранения Дании. Для эксперимента было отобрано больше 600 тысяч исследуемых, болеющих гипертонией в течение 9 сезонов вспышек гриппа подряд. Возраст пациентов различным, начиная с 18 и до 100 лет. До начала исследования ученые определили тех людей, которые прошли вакцинацию до начала сезонной вспышки заболевания, после чего они изучили дальнейшие судьбы всех участников, с учетом летальных исходов. Во внимание были взяты различные случаи смерти, включая инфаркты и инсульты. Эксперты также сделали акцент на возрасте, социальном статусе и сопутствующих заболеваниях, которые могли влиять на риск смерти.
Тщательный анализ полученных данных показал, что те, кто поставили прививки перед эпидемией гриппа, имели показатель смертности по любым причинам на 18% меньше. Помимо этого, летальный исход вследствие заболеваний сердца и сосудов снизился на 16%, в частности инфаркт и инсульт - на 10%. В связи со сделанными выводами ученые посоветовали людям, болеющим гипертонией, взять на заметку необходимость прививок перед сезонными эпидемиями.
Основой исследования стала база системы здравоохранения Дании. Для эксперимента было отобрано больше 600 тысяч исследуемых, болеющих гипертонией в течение 9 сезонов вспышек гриппа подряд. Возраст пациентов различным, начиная с 18 и до 100 лет. До начала исследования ученые определили тех людей, которые прошли вакцинацию до начала сезонной вспышки заболевания, после чего они изучили дальнейшие судьбы всех участников, с учетом летальных исходов. Во внимание были взяты различные случаи смерти, включая инфаркты и инсульты. Эксперты также сделали акцент на возрасте, социальном статусе и сопутствующих заболеваниях, которые могли влиять на риск смерти.
Тщательный анализ полученных данных показал, что те, кто поставили прививки перед эпидемией гриппа, имели показатель смертности по любым причинам на 18% меньше. Помимо этого, летальный исход вследствие заболеваний сердца и сосудов снизился на 16%, в частности инфаркт и инсульт - на 10%. В связи со сделанными выводами ученые посоветовали людям, болеющим гипертонией, взять на заметку необходимость прививок перед сезонными эпидемиями.
Наука
Добавил: Федотова Антонина Сегодня, 03:00