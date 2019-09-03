Экс-участница проекта "Дом-2" Евгения Феофилактова неожиданно заменила Ксению Бородину в рядах подруг Алены Водонаевой
Экс-участница проекта "Дом-2" Евгения Феофилактова недавно побывала на детском празднике по поводу дня рождения сына Алены Воднаевой Богдана. Поклонники в Сети решили, что бывшей проектантке удалось попасть в узкий круг друзей светской львицы и тем самым заменить Ксению Бородину.
Экс-участница проекта "Дом-2" Евгения Феофилактова о своей дружбе со звездой реалити Аленой Водонаевой поспешила рассказать в Сети. В Instagram она опубликовала фотографии с празднования дня рождения сына светской львицы Богдана, куда пришла вместе со своим наследником Даниэлем. В числе гостей оказалась и популярная российская певица Анастасия Стоцкая.
Поклонники, тем не менее, вспомнили, что прежде Алена Водонаева хорошо общалась и дружила с телеведущей и звездой проекта "Дом-2" Ксенией Бородиной, однако после первой же размолвки последняя отказалась от общения. Теперь же место подруги заняла другая участница реалити Феофилактова.
Экс-участница проекта "Дом-2" Евгения Феофилактова о своей дружбе со звездой реалити Аленой Водонаевой поспешила рассказать в Сети. В Instagram она опубликовала фотографии с празднования дня рождения сына светской львицы Богдана, куда пришла вместе со своим наследником Даниэлем. В числе гостей оказалась и популярная российская певица Анастасия Стоцкая.
Поклонники, тем не менее, вспомнили, что прежде Алена Водонаева хорошо общалась и дружила с телеведущей и звездой проекта "Дом-2" Ксенией Бородиной, однако после первой же размолвки последняя отказалась от общения. Теперь же место подруги заняла другая участница реалити Феофилактова.