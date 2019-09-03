Участницу проекта "Дом-2" Татьяну Строкову затмила естественностью родная сестра

Участница проекта "Дом-2" Татьяна Строкова не рассказывает подробностей о своей семье, однако недавно проектантка опубликовала на своей странице в Instagram фото со старшей сестрой Юлией и поинтересовалась, похожи ли они между собой. Поклонники принялись критиковать звезду реалити и указывать на то, что сестра выглядит намного красивее и буквально затмила молодую участницу "Дома-2" своей естественностью.Тем не менее, Татьяна Строкова принялась оправдываться за обвинения в использовании пластических операций. Проектантка написала, что никогда не прибегала к помощи хирургов и ничего со своим телом не делала.