Новый жених звезды «Дома-2» Алены Савкиной готов усыновить ее ребенка
Новый воздыхатель 22-летней героини скандального телешоу «Дом-2» Алены Савкиной (Рапунцель-младшей) готов пойти на достаточно серьезный шаг. Как стало известно, 37-летний сотрудник реалити-шоу Роман Макеев решил усыновить 6-месячного наследника длинноволосой красавицы, которого она родила от саратовского шансонье Ильи Яббарова.
На днях стало известно, что Алена Савкина и Роман Макеев настолько доверяют друг другу, что не только набили парные татуировки себе под сердцем, где отныне будет красоваться имя избранника, но и задумались о том, чтобы создать отдельную ячейку общества. А считанные часы назад социальные сети облетела видеозапись, на которой новый жених Рапунцель-младшей и вовсе заявил, что хочет стать отцом для ее маленького сына Богдана.
Правда, Макеев подчеркнул, что дает Илье Яббарову (биологическому отцу 6-месячного мальчика) время на то, чтобы наладить отношения с Савкиной и начать ухаживать и помогать ей с наследником. В противном случае, как утверждает Роман, он готов стать родителем малыша хоть и не по крови, но по закону.
Судя из ролика, условия нового избранника Рапунцель-младшей совсем не понравились Яббарову, который буквально озверел и принялся заявлять, что не будет просить прощения у матери своего ребенка. Пока сложно сказать, откажется ли Илья от своего 6-месячного сына, однако зрители «Дома-2» уже начали выдвигать свои версии.
На днях стало известно, что Алена Савкина и Роман Макеев настолько доверяют друг другу, что не только набили парные татуировки себе под сердцем, где отныне будет красоваться имя избранника, но и задумались о том, чтобы создать отдельную ячейку общества. А считанные часы назад социальные сети облетела видеозапись, на которой новый жених Рапунцель-младшей и вовсе заявил, что хочет стать отцом для ее маленького сына Богдана.
Правда, Макеев подчеркнул, что дает Илье Яббарову (биологическому отцу 6-месячного мальчика) время на то, чтобы наладить отношения с Савкиной и начать ухаживать и помогать ей с наследником. В противном случае, как утверждает Роман, он готов стать родителем малыша хоть и не по крови, но по закону.
«Есть время исправить все и извиниться. Если этого не произойдет, то я буду настаивать на том, чтобы Богдана усыновить», - смело заявил мужчина на Лобном месте.
Судя из ролика, условия нового избранника Рапунцель-младшей совсем не понравились Яббарову, который буквально озверел и принялся заявлять, что не будет просить прощения у матери своего ребенка. Пока сложно сказать, откажется ли Илья от своего 6-месячного сына, однако зрители «Дома-2» уже начали выдвигать свои версии.