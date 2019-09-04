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Создан простой тест для определения раковой опухоли по изменению цвета мочи

Зарубежные специалисты разработали несложный, но вполне чувствительный тест, позволяющий определить раковую опухоль благодаря изменению цвета мочи. Новое устройство уже протестировали на лабораторных мышах, и оно показало неплохие результаты.
Создан простой тест для определения раковой опухоли по изменению цвета мочи

С помощью введения наносенсоров, расщепляющихся ферментами и выделяемыми опухолью в толстой кишке, ученые и смогли проследить за всем процессом. В момент разрушения наноразмерных устройств протеолитическими ферментами, моча окрашивается в синий цвет. По словам профессора Стивенса, благодаря этой химической реакции можно сэкономить много средств и не проводить дорогие и сложные лабораторные тестирования.

В своем исследовании специалисты задействовали по 14 больных и здоровых лабораторных грызунов. После 30 минут эксперимента и химической обработки только у мышей с опухолью толстой кишки обладала ярко-синим цветом, у здоровых же особей она осталась неизменной, подчеркивают эксперты. Тем не менее, тестирование и совершенствование новой технологии продолжится и дальше.

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Наука
Добавил: Русанов Руслан Сегодня, 02:00

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