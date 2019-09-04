Создан простой тест для определения раковой опухоли по изменению цвета мочи





С помощью введения наносенсоров, расщепляющихся ферментами и выделяемыми опухолью в толстой кишке, ученые и смогли проследить за всем процессом. В момент разрушения наноразмерных устройств протеолитическими ферментами, моча окрашивается в синий цвет. По словам профессора Стивенса, благодаря этой химической реакции можно сэкономить много средств и не проводить дорогие и сложные лабораторные тестирования.В своем исследовании специалисты задействовали по 14 больных и здоровых лабораторных грызунов. После 30 минут эксперимента и химической обработки только у мышей с опухолью толстой кишки обладала ярко-синим цветом, у здоровых же особей она осталась неизменной, подчеркивают эксперты. Тем не менее, тестирование и совершенствование новой технологии продолжится и дальше.