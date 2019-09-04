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Певица Нюша требует возвращения солнечного лета

Известная певица Нюша опубликовала на своей страничке в Instagram откровенную фотографию в ярком купальнике. Звезда требует возвращения солнечных летних дней и яркого настроения.
Певица Нюша требует возвращения солнечного лета

На фотографии Нюша решила продемонстрировать все свои достоинства. Загорелое тело певицы играет на контрасте с ярко желтым купальником, едва прикрывавшим грудь, а также короткими джинсовыми шортами. В комментариях поклонники уже успели отметить идеальную фигуру певицы и даже советуют выкладывать подобного рода фотографии почаще. Хотя только недавно Нюша жаловалась, что не может избавиться от лишних килограммов после родов. Однако некоторые подписчики подмечают, что сейчас фигура у звезды выглядит даже лучше, чем до беременности.

«Не знаю как вам, а мне необходимо лето в душе», - пишет певица. В свою очередь некоторые фанаты требуют не только ярких и солнечных фотографий от звезды, но и интересуются вопросом, когда же Нюша представит новый сингл.

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Добавил: Бердникова Диана Сегодня, 01:00

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