«Я старая больная женщина»: В Сети появилось редкое архивное видео с Пугачевой

В самом начале опубликованного ролика диктор говорит, что известная певица Алла Пугачева якобы собирается обратиться к армии своих поклонников с «последним словом». А далее следуют уже слова самой артистки. Рассказывая о себе, Пугачева посмеялась над собственным возрастом и теми, кто пытается отправить ее на пенсию. «Вся такая старушка, и ноги уже подагрические. Я говорю. Да, я старая больная женщина», - утверждает Алла Борисовна.Стоит отметить, что весной этого года звезда российской эстрады отметила 70-летний юбилей, однако с тех пор ее поклонники только восхищаются тем, насколько свежо, бодро и молодо удается выглядеть Примадонне в столь преклонном возрасте.