АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Нехватка сна повышает риск сердечного приступа, но сон более 10 часов удваивает…
EUR 73.17 USD 66.62
Курс валют на 03.09.2019

«Я старая больная женщина»: В Сети появилось редкое архивное видео с Пугачевой

На фан-страничке дочери певицы Аллы Пугачевой и телеведущего Максима Галкина Лизы в социальной сети Instagram недавно появилась публикация с редким архивным видео. На показанном ролике Примадонна дает комментарии журналистам одного из телеканалов, называя себя «старой больной женщиной».
«Я старая больная женщина»: В Сети появилось редкое архивное видео с Пугачевой

В самом начале опубликованного ролика диктор говорит, что известная певица Алла Пугачева якобы собирается обратиться к армии своих поклонников с «последним словом». А далее следуют уже слова самой артистки. Рассказывая о себе, Пугачева посмеялась над собственным возрастом и теми, кто пытается отправить ее на пенсию. «Вся такая старушка, и ноги уже подагрические. Я говорю. Да, я старая больная женщина», - утверждает Алла Борисовна.

Стоит отметить, что весной этого года звезда российской эстрады отметила 70-летний юбилей, однако с тех пор ее поклонники только восхищаются тем, насколько свежо, бодро и молодо удается выглядеть Примадонне в столь преклонном возрасте.

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз / Важно
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 16:54

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Экс-участница проекта "Дом-2" Евгения Феофилактова неожиданно заменила Ксению Бородину в рядах подруг Алены…
Участницу проекта "Дом-2" Татьяну Строкову затмила естественностью родная…
Новый жених звезды «Дома-2» Алены Савкиной готов усыновить ее…
Анна Семенович: «Все, кто прикладывается к моей груди, живут долго и…
Александр Семчев после похудения на 100 кг сделал пластическую…
Юлия Тимошенко пропустила голосование за снятие депутатской неприкосновенности из-за смерти…
Звезда «Дома-2» Алена Водонаева вступилась за Эммануила Виторгана и Ирину Млодик, объявивших о рождении дочери…
В московском аэропорту Шереметьево столкнулись два…
Пуговка из «Папиных дочек», актриса Екатерина Старшова повзрослела и поступила в…
«Я старая больная женщина»: В Сети появилось редкое архивное видео с…
В Сети появилось фото звезды «Дома-2» Инессы Шевчук до…
Меган Маркл спасает репутацию с помощью пиарщиков Харви…
Звезда «Дома-2» Ольга Гажиенко перестала скрывать лицо младшего…
Екатерина Климова после развода с Месхи поделилась планами на…
Разбившийся в Ставрополье Су-25УБ выполнял полет без…
У Тимати и Анастасии Решетовой появилась новая…
Названы полезные продукты, оберегающие от болезней…
Нидерланды попросили Киев не выдавать России ценного свидетеля по делу…
Обновленный iPhone XR засветился в популярном бенчмарке…
Гарик Сукачев пригласил жителей Москвы на фестиваль "Наши в…
Новую ГАЗель New Next показали до официальной…
При покупке машин LADA в сентябре можно получить…
Психолог объяснила популярность песни Шуфутинского про третье…
Эксперты назвали ТОП-10 смартфонов дешевле 15 000…
Джаред Лето «клюнул» на «троллинг» Гарика…
Медики составили список продуктов, разрешенных для употребления…
У Альбины Джанабаевой сентиментальное настроение из-за наступления…
Алла Пугачева и Лайма Вайкуле на камеру вместе спели «Звездное…
Ученые объяснили, зачем человеку нужно…
Хулио Иглесиас может по суду выплатить 314 миллионов долларов своему незаконорожденному…
Найдено тело пропавшего в Заполярье туриста, рядом ждала…
Максим Виторган посоветовал подписчикам фильм Ксении Собчак о…
Сын Анны Седоковой пострадал от комаров во…
Анастасия Костенко о второй беременности: «Пол ребенка держим в тайне от…
Рита Дакота призналась, что не справляется с детскими…
Юлия Киселёва рассказала, что после смерти Децла спасала себя, сына Антония, кошку и…
18-летняя дочь Синди Кроуфорд снялась для Vogue в полупрозрачном…
Валерия опубликовала снимок из школьного…
Роман Абрамович потратил в ресторане 47 тысяч…
Алена Кравец встретила 1 сентября в слезах из-за разлуки с…
Просмотреть все новости