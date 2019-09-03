Наращивание ресниц может привести к опасным заболеваниям





Медики предупреждают, что эта процедура может привести к тяжелым заболеваниям. Среди них инфекция века и роговицы, отечность, частичное или полное выпадение ресниц. Менее опасными, но в тот же момент неприятными могут оказаться раздражение или аллергическая реакция. Для процедуры используется клей для наращивания ресниц, в котором и содержится формальдегид, он может вызывать аллергию. Более того, этот канцероген может содержаться как в дешевом, так и в дорогом клее для наращивания.Процедура находится на пике популярности и все больше женщин желают воспользоваться ею. В связи с этим распространенной стала профессия мастера по наращиванию. Он должен быть профессионально подготовлен и соблюдать технику безопасности. Хотя эксперты отмечают, что наращивать ресницы стоит только в клиниках и салонах красоты, в которых проверены санитарные нормы и где используются качественные материалы. Перед процедурой необходимо самостоятельно ознакомиться с составом средства для фиксации ресниц.