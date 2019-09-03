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Звезда «Дома-2» Алена Водонаева вступилась за Эммануила Виторгана и Ирину Млодик, объявивших о рождении дочери Клары

Бывшая воспитанница телешоу «Дом-2» Алена Водонаева решила прокомментировать новость о том, что советский и российский актер театра и кино Эммануил Виторган и его 57-летняя супруга Ирина Млодик завели второго общего наследника. Как утверждает 37-летняя телезнаменитость, невзирая на огромное количество «но», рождение ребенка является большим праздником.
Звезда «Дома-2» Алена Водонаева вступилась за Эммануила Виторгана и Ирину Млодик, объявивших о рождении дочери Клары

Несколько часов назад Алена Водонаева в своей еженедельной колонке для одного очень известного журнала высказалась относительно появления на свет поздних детей. Событием для размышлений у звезды «Дома-2» стала новость о том, что у Эммануила Виторгана и Ирины Млодик родилась наследница, которую они решили назвать Кларой. Отметим, что сейчас супруги занимаются воспитанием еще одной дочери – годовалой Этель.

Водонаева сразу же указала на то, что тема поздних детей является не только очень личной, но и щепетильной. Алена убеждена, что комментировать подобные новости всегда нужно максимально корректно, чтобы не задеть чувства счастливых родителей.

Водонаева все-таки считает, что заводить наследников в немолодом возрасте является весьма неразумно. Алена подчеркнула, что медики и ученые могут осчастливить и 80-летних родителей, однако никто из них не может гарантировать таким мамам и папам долгую жизнь.

Правда, Водонаева все-таки вступилась за Виторгана и Млодик, поспешив оправдать счастливых родителей перед недоброжелателями. Алена посоветовала хейтерам пожелать всем малышам и родителям счастья, пишет «7Дней.ру».

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 17:09

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