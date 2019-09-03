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Специалистами были опровергнуты мифы о разуме человека

Специалистами в сфере здоровья и медицины были опровергнуты самые популярные заблуждения о разуме человека. Большая часть мифов, рассказали эксперты, так и не были подтверждены учеными, несмотря на изучения, которые проводились для разрешения определенного вопроса.
Специалистами были опровергнуты мифы о разуме человека

Ученые рассказали, ошибочным является суждение о том, что особенности личности человека зависят от порядка его рождения в семье. Однако специалисты считают, что нередко младшие становятся лидерами из-за "борьбы" с другими детьми в отличие от старших. Следующий миф, который был назван экспертами - об изменах партнерам и половых актах "на стороне". Наукой пока не доказано суть понятия "сексуальной зависимости", однако секс способен в отдельных случаях нанести вред. Дело в том, что измены могут не только причинить травму психическому здоровью человека, но и "разрушить" чью-то жизнь.

Известно, что левое и правое полушария мозга отвечают за различные функции. У людей с интуитивным мышлением более развито первое, а с аналитическим - второе. По сей день бытует мнение о том, что определенный человек может задействовать только одно из полушарий.

В результате опросов было выяснено, что новая информация среди аудитории будет усвоена легче кому-то зрительно, а кому-то благодаря устным комментариям. Но нет доказательств, что участники не запомнят этот материал вовсе. Помимо этого, специалисты считают, что генов, ответственных за различные расстройства психологического характера, попросту не существует, так как каждая личность испытывает отличные от других чувства.

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Наука
Добавил: Федотова Антонина Сегодня, 22:00

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