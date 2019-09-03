Александр Семчев после похудения на 100 кг сделал пластическую операцию





Многие сегодня восхищаются тем, насколько быстро Александр Семчев избавляется от лишнего веса. Шутка ли, за короткий промежуток времени артист сбросил около половины своего веса. А после того, как растянутая кожа освободилась и обвисла, Семчеву пришлось задуматься о пластической операции. Накануне в МХТ состоялся традиционный сбор труппы, на котором присутствовал и похудевший актер. Перед зрителем он предстал совсем другим человеком, узнать которого теперь можно разве что по характерным чертам лица.Как утверждает сам актер, после избавления от лишнего веса он почти сразу заметил улучшение самочувствия. «Сахар пришел в норму, одышка ушла, даже давние начало снижаться», - приводит слова знаменитости «Телепрограмма».