Валерий Тодоровской прокомментировал грядущую моду на 90-е годы





«Существует не так много эпох, особенно в нашей памяти или в нашей жизни, во время которых страна переживала бы кардинальные изменения», - объяснил свою позицию режиссер. Как считает Валерий Тодоровский, писатели и режиссеры в стране пока только прикоснулись к теме девяностых годов, но в скором времени читателя и зрителя ожидает довольно большое количество фильмов и книг об этом периоде.Как признается сам Тодоровский, сейчас он вынашивает идеи сразу трех крупных проектов, которые посвящены теме девяностых годов минувшего века. Речь якобы об одном полнометражном фильме и двух сериалах.