Пуговка из «Папиных дочек», актриса Екатерина Старшова повзрослела и поступила в МГУ

Учиться звезда популярного ситкома будет на факультете фундаментальной медицины. «Подрастающий аптекарь», - иронично говорит о себе девушка, сумевшая поступить в один из самых престижных вузов России. К слову, поклонники Екатерины Старшовой и прежде знали, что она собирается связать свою жизнь с медициной, поскольку на своей страничке в Instagram актриса публиковала фото из МГУ, под котором и рассказала о планах на поступление.Напомним, еще одна большая страсть в жизни Екатерины Старшовой – фигурное катание. Ранее она даже выступала в составе театра на льду «Алеко», выиграв с этим коллективов несколько престижных соревнований. А в спектаклях на льду ей нередко доставались именно главные роли. Однако, перед поступлением в вуз артистка попрощалась с партнерами по театру и тренерами. Не захотела она учиться на режиссера или актрису. Да и сама девушка признается, что не очень любит, когда к ней приковано много внимания.