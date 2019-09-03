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В Сети появилось фото звезды «Дома-2» Инессы Шевчук до пластики

В социальных сетях обсуждают внешний вид выпускницы скандального телепроекта «Дом-2» Инессы Шевчук до пластических операций. Стоит отметить, что преображение 25-летней длинноволосой красавицы удивило всех интернет-пользователей.
В Сети появилось фото звезды «Дома-2» Инессы Шевчук до пластики

Преданные поклонники «Дома-2» помнят, что Инесса Шевчук пришла на реалити-шоу в сентябре 2014-го. С самого начала девушка не была яркой участницей и ничем особенным не выделялась среди других представительниц женской спальни. Вполне вероятно, что именно по этой причине она не задержалась в Периметре надолго. Уйдя за ворота, Шевчук серьезно взялась за свой внешний вид. Инесса несколько раз ложилась на стол к пластическому хирургу, чтобы добиться той внешности, о которой она мечтала.

Сначала Шевчук изменила форму груди и увеличила ее, затем сделала ринопластику, а после немного подкорректировала скулы и форму губ. Более того, экс-участница «Дома-2» поставила себе виниры.

Считанные часы назад в Сеть попала фотография, на которой Шевчук запечатлена еще до пластики. Сложно не заметить, что за спиной у Инессы виднеется общий дом телестройки «Дом-2», а это значит, что кадр был сделан еще во времена ее участия в шоу.

К слову, сейчас Шевчук старается не вспоминать тот период времени, когда она еще являлась действующим героем «Дома-2». Вне Периметра брюнетка обзавелась второй половинкой, а недавно Инесса даже призналась, что ей вполне хватает денег и именно поэтому она не делает бессмысленных реклам в личном микроблоге.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 16:50

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