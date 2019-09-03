Меган Маркл спасает репутацию с помощью пиарщиков Харви Вайнштейна





Отмечается, что больше всего возмущения вызвало нежелание Меган Маркл советоваться с Виндзорами в этом вопросе. Судя по всему, бывшая кинозвезда торопилась уладить скандал, разразившийся после того, как ее с супругом принцем Гарри обвинили в частом использовании частного самолета, что наносит большой вред экологии. Такое поведение королевской семьи, которая всегда позиционировала себя как больших защитников природы, привел граждан страны в недоумение. Британские подданные пришли в ярость не только от вреда экологии при таком способе путешествий, но еще и потому, что это очень дорого.Теперь, чтобы как-то восстановить утраченную репутацию Меган Маркл обратилась к специалистам американской пиар-компании Sunshine Sachs, известной тем, что работала с продюсером Харви Вайнштейном, обвиненным в домогательствах. Но, как сообщает британская пресса, советоваться с другими членами семьи, принимая это решение, Маркл не стала, чем привела весь королевский двор в состояние шока.