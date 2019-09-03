Звезда «Дома-2» Ольга Гажиенко перестала скрывать лицо младшего сына

«Левушка темненьки! Сразу видно, что на папу похож», «Второй сынок – копия папа. Счастья вам», «Оль, и в этот раз сын на Илью похож? С боку прям очень похож», - пишут в Сети.

Не секрет, что Ольгу и Илью Гажиенко зрители «Дома-2» считают самой крепкой парой, которая образовалась в Периметре. Влюбленные вместе уже больше 8 лет и на данный момент занимаются воспитанием двоих наследников. Самый младший сын экс-участников телестройки появился на свет 18 июля.Считанные часы назад Ольга Гажиенко опубликовала у себя на страничке в Instagram свежую фотографию, на которой впервые не стала скрывать лицо своего младшего наследника Левы. Отметим, что ранее звезда «Дома-2» не единожды выкладывала в Сеть снимки младенца, однако на всех мальчик был запечатлен либо со спины, либо его лицо было чем-то прикрыто.Под публикацией Гажиенко оставила короткий пост, в котором ясно дала понять, что очень счастлива и наслаждается каждым мгновением рядом с детьми. На снимок Ольги тут же отреагировали фолловеры. Один за другим они принялись рассуждать, на кого из звездных родителей похож мальчик.Некоторые интернет-пользователям пришли к выводу, что младший сын Гажиенко похож на главу семейства, однако были и те, кому показалось, что мальчик является копией Ольги.