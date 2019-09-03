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У Тимати и Анастасии Решетовой появилась новая кошка

Всего несколько дней тому назад известный российский рэпер Тимати вместе со своей невестой Анастасией Решетовой вернулись из отпуска. Сразу же по возвращению на родину Решетова поспешила поделиться с поклонниками радостным известием: их семья пополнилась еще одной кошкой.
У Тимати и Анастасии Решетовой появилась новая кошка

Напомним, Анастасия Решетова сейчас находится в положении и готовится родить Тимуру Юнусову (настоящее имя Тимати – прим.) ребенка. Возможно именно поэтому слова модели о пополнении в семье некоторые фанаты восприняли сквозь призму долгожданных родов. В действительности же вице-мисс Россия 2014 поделилась с подписчиками новостью о том, что наконец купила еще одного питомца.

«Наконец, теперь у нас девочка. Вот почему я так долго ждала осени», - пишет Анастасия Решетова на своей страничке в социальной сети Instagram.

Поклонники поздравили невесту известного музыканта с появлением в семье нового питомца, а также отметили, что сразу поняли, почему модель ждала именно наступления осени. Ведь в прошлый раз именно осенью в их жилье поселился первый хвостатый питомец.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 15:55

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