У Тимати и Анастасии Решетовой появилась новая кошка

«Наконец, теперь у нас девочка. Вот почему я так долго ждала осени», - пишет Анастасия Решетова на своей страничке в социальной сети Instagram.

Напомним, Анастасия Решетова сейчас находится в положении и готовится родить Тимуру Юнусову (настоящее имя Тимати – прим.) ребенка. Возможно именно поэтому слова модели о пополнении в семье некоторые фанаты восприняли сквозь призму долгожданных родов. В действительности же вице-мисс Россия 2014 поделилась с подписчиками новостью о том, что наконец купила еще одного питомца.Поклонники поздравили невесту известного музыканта с появлением в семье нового питомца, а также отметили, что сразу поняли, почему модель ждала именно наступления осени. Ведь в прошлый раз именно осенью в их жилье поселился первый хвостатый питомец.