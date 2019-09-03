Екатерина Климова после развода с Месхи поделилась планами на будущее

Екатерина Климова отметила, что она хочет, чтобы все в её жизни сложилось так, как она себе запланировала, поскольку весь год уже "расписан". Однако больших перемен, по словам актрисы, у неё не будет: "Освоение второй профессии мне не светит". Знаменитость также добавила, что основное занятие для нее - образование детей.У Екатерины Климовой две дочери - Екатерина и Белла и два сына - Корней и Матвей. Известно, что дети знаменитости получают образование в Ломоносовской гимназии, кроме Беллы, поскольку она самая младшая в семье. Однако девочка уже хочет поступить именно туда.