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Екатерина Климова после развода с Месхи поделилась планами на будущее

Российская актриса театра и кино Екатерина Климова в разделе Stories в Instagram-аккаунте рассказала о своих планах на будущее после недавнего развода с третьим мужем Гелой Месхи. Блиц-интервью у знаменитости взяла её приятельница.
Екатерина Климова после развода с Месхи поделилась планами на будущее

Екатерина Климова отметила, что она хочет, чтобы все в её жизни сложилось так, как она себе запланировала, поскольку весь год уже "расписан". Однако больших перемен, по словам актрисы, у неё не будет: "Освоение второй профессии мне не светит". Знаменитость также добавила, что основное занятие для нее - образование детей.

У Екатерины Климовой две дочери - Екатерина и Белла и два сына - Корней и Матвей. Известно, что дети знаменитости получают образование в Ломоносовской гимназии, кроме Беллы, поскольку она самая младшая в семье. Однако девочка уже хочет поступить именно туда.

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Добавил: Федотова Антонина Сегодня, 16:11

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