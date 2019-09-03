Названы полезные продукты, оберегающие от болезней осенью





Одним из самых полезных продуктов в осенний период называют чай. Благодаря наличию флавоноидов и ряду других полезных соединений, этот напиток позволяет заметно укрепить иммунную систему. Более того, в чае большое количество антиоксидантов, а это всегда несет только пользу. Наконец, зеленый чай поможет улучшить работу эндокринной системы и привести обмен веществ в порядок.Рыба и мясо, уверены эксперты, всегда должны присутствовать в рационе человека в сезон осенних холодов и сырости. Белки помогают организму эффективно противодействовать вирусам, пытающимся проникнуть в него извне. Оптимальным выбором в этом случае станут нежирные сорта мяса, вроде курицы, индейки или говядины. Хорошим дополнением станет рыба, поскольку насыщает организм не только белками, но и жирными кислотами, витаминами и минералами.О пользе фруктов говорить и вовсе излишне. А самыми полезными из них считаются яблоки. В одном яблоке содержится огромный набор полезных микроэлементов и витаминов, а самыми полезным из них считается пектин, способный эффективно бороться с «плохим» холестерином в крови.Также в числе весьма полезных в осеннее время продуктов эксперты называют оливковое масло, орехи, бобовые и конечно же ягоды. Все они обязательно должны появляться в рационе хотя бы изредка, поскольку насыщают организм витаминами, клетчаткой, жирными кислотами, белками и всем, что необходимо для его полноценного развития и улучшения иммунитета.