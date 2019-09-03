При покупке машин LADA в сентябре можно получить скидку
В «АвтоВАЗе» сообщили о будущей скидке на покупку моделей LADA в нынешнем месяце. Например, в сентябре можно выгодно купить автомобиль данной компании по государственным программам и Trade-In.
Действие программы «Семейный/Первый автомобиль» продолжится и в сентябре, благодаря чем россияне смогут сэкономить не более 10% от цены выбранного автомобиля. С помощью Trade-In при сдаче старой машины можно получить выгоду в размере 20 000 – 50 000 рублей. Опция Buy Back будет доступна для таких моделей, как LADA XRAY, Vesta и Granta.
Что касается «осеннего предложения», то в данном случае при покупке любой версии LADA 4x4 покупатель сохраняет до 30 000 рублей, а для транспортных средств Vesta CNG и Largus CNG действует программа EcoGas, отметили в компании.
Действие программы «Семейный/Первый автомобиль» продолжится и в сентябре, благодаря чем россияне смогут сэкономить не более 10% от цены выбранного автомобиля. С помощью Trade-In при сдаче старой машины можно получить выгоду в размере 20 000 – 50 000 рублей. Опция Buy Back будет доступна для таких моделей, как LADA XRAY, Vesta и Granta.
Что касается «осеннего предложения», то в данном случае при покупке любой версии LADA 4x4 покупатель сохраняет до 30 000 рублей, а для транспортных средств Vesta CNG и Largus CNG действует программа EcoGas, отметили в компании.
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Добавил: Русанов Руслан Сегодня, 15:12