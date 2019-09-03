При покупке машин LADA в сентябре можно получить скидку





Действие программы «Семейный/Первый автомобиль» продолжится и в сентябре, благодаря чем россияне смогут сэкономить не более 10% от цены выбранного автомобиля. С помощью Trade-In при сдаче старой машины можно получить выгоду в размере 20 000 – 50 000 рублей. Опция Buy Back будет доступна для таких моделей, как LADA XRAY, Vesta и Granta.Что касается «осеннего предложения», то в данном случае при покупке любой версии LADA 4x4 покупатель сохраняет до 30 000 рублей, а для транспортных средств Vesta CNG и Largus CNG действует программа EcoGas, отметили в компании.