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Обновленный iPhone XR засветился в популярном бенчмарке Geekbench

В базе данных популярного бенчмарка Geekbench появилась модель iPhone с индексом 12.1 и идентификатором N104AP. Как считают эксперты, эта техническая новинка фактически раскрывает характеристики обновленного смартфона iPhone XR от компании Apple.
Обновленный iPhone XR засветился в популярном бенчмарке Geekbench

По опубликованным в Сети данным можно понять, что устройство оснащено 6-ядерным процессором Apple A13 с 4 гигабайтами оперативной памяти. Кроме того, процессору смартфона инженеры из Купертино немного нарастили рабочих частот – теперь SoC работает на частоте 2,66 ГГц вместо прежних 2,49 ГГц у А12.

Тест производительности устройства в одноядерном режиме демонстрирует прирост мощности на 13%, при этом, в многоярденом тесте чипсет набирает в Geekbench 11 294 балла, вместо прежних 11 192 баллов, поэтому говорить о росте производительности не стоит.

Как утверждает основатель бенчмарка Джон Пул, такие результаты обусловлены заметным нагревом устройства. Он также напомнил, что нечто похожее происходило и с последними вышедшими на рынок смартфонами Apple. Так что, для более точного определения уровня производительности грядущей новинки потребуется провести еще несколько тестов.

Напомним, официальная презентация серии новых iPhone ожидается уже на следующей неделе.

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Технологии
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 15:30

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