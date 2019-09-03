Психолог объяснила популярность песни Шуфутинского про третье сентября





«Эта композиция обладает довольно удачным набором характеристик, которыми и обусловлена ее популярность», - утверждает специалист. По ее словам, это песня в стиле шансон с запоминающимся мотивом, кроме того, ее смысл понятен каждому, в ней есть боль, которая находит отклик в сердцах слушателей. Таков, по мнению специалиста необходимый минимум для популярности любой песни. А далее, утверждает психолог, не обошлось без «магии», поскольку песню превратили в Сети в мем.Но и этого оказалось недостаточно, поэтому пользователи сети Интернет фактически превратили 3 сентября каждого года в своего рода инетрент-праздник. Ведь социальные сети в этот день пестрят многочисленными фотографиями известного певца и шутками о «кострах рябин». Людям в целом свойственно заводить традиции и памятные дни, и третье сентября стал один из таких дней и одной из таких песен.