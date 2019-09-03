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Эксперты назвали ТОП-10 смартфонов дешевле 15 000 рублей

Для большого числа покупателей сумма в 15 000 рублей является максимальным бюджетом при выборе нового смартфона. Ориентируясь на эту «золотую середину», эксперты составили ТОП-10 лучших устройств с ценником не более указанной суммы.

Первым в этом списке упоминается творение суббренда китайской компании Xiaomi – смартфон Redmi Note 7. При цене около 14 тысяч рублей, подчеркивают авторы рейтинга, устройство предлагается в версии 3/32 Гигабайта, однако это официальный ценник в российской рознице. В Китае же этот смартфон можно купить всего за 12,5 тысяч, причем, в модификации 4/128 Гб.

Вторая позиция досталась ZTE Blade V10, который специалисты называют одним из лучших в указанном ценовом сегменте по соотношению цены-качества, а также богатству оснащения на свою стоимость. В числе преимуществ называются высокое (32 Мп) разрешение фронтальной камеры, а также поддержка технологии NFC. Телефон поставляется на рынок с 4 Гб оперативной и 64 Гб встроенной памяти.

Довольно интересным представителем указанного ценового сегмента называют и малознакомый для большинства покупателей realme 3 Pro. Отмечается, что этот гаджет станет лучшим выбором для тех, кто хочет получить максимальную производительность в пределах 15 тысяч рублей. Впрочем, кроме процессора Snapdragon 710, устройство может похвастать и другими преимуществами.

Еще один малознакомый широкой публике участник рейтинга Hisense Rock 5. При довольно скромной производительности и невзрачном дизайне, данное устройство считают рекордсменом с точки зрения энергоэффективности благодаря высокой емкости встроенного аккумулятора, которая составляет внушительные 5 500 мАч.

Пятая строчка досталась детищу юнокорейского техногиганта Samsung Galaxy – бюджетная модель А20 покоряет большим качественным экраном, традиционным «самсунговским» качеством, наличием NFC.

Motorola Moto G7 интересен прежде всего дизайном. Впрочем, за 14 тысяч рублей покупатель получает полноценный набор современных технологий и фирменный шарм устройств знаменитой американской компании.
Эксперты назвали ТОП-10 смартфонов дешевле 15 000 рублей

Все оставшиеся участники списка, как признают его составители, оказались дороже 15 000 рублей, однако заслуживают внимания, поскольку являются одними из лучших в своих ценовых категориях. Так, Samsung Galaxy A50 называют оптимальным выбором смартфона с ценой до 20 000 рублей, а китайский Honor 10i, сочетающий в себе хорошую производительность и богатый функционал, обойдется российским покупателям почти в 17 тысяч.

Любителям оригинальных решений советуют обратить внимание на Huawei P smart Z с выдвигающейся из корпуса фронтальной камерой. Ценник в этом случае идентичен названному выше сородичу из Honor.

Замыкает список Xiaomi Mi A3, который перевесил базовый ценник всего на 990 рублей. Зато, при цене до 16 тысяч этот телефон можно назвать одним из самых производительных, сбалансированных и функциональных на рынке. Более того, следует напомнить, что по результатам тестов Dx0Mark именно эта модель была удостоена рекордно высоких оценок за качество съемки основной камеры, почти не уступая некоторым флагманам, с ценником в 2 или даже 3 раза выше.

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Технологии
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 14:52

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