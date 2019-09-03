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Гарик Сукачев пригласил жителей Москвы на фестиваль "Наши в городе"

Российский рок-музыкант, поэт, композитор, киноактёр, режиссёр театра и кино Гарик Сукачев пригласил жителей и гостей Москвы на фестиваль "Наши в городе". Это мероприятие запланировано на 7 и 8 сентября.
Гарик Сукачев пригласил жителей Москвы на фестиваль "Наши в городе"

Гарик Сукачев еще раз напомнил даты фестиваля, а после выразил надежду на то, что эти несколько дней он прекрасно проведет время в компании своих поклонников. У гостей и жителей Москвы будет возможность прослушать почти 20 часов музыки от артистов, на песнях которых выросло целое поколение.

Ведущие рок-исполнители заявлены в участии в этом музыкальном марафоне. Среди них "Ария", "Наив", "7Б" и "Слот" и другие.

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Культура
Добавил: Федотова Антонина Сегодня, 15:23

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