У Альбины Джанабаевой сентиментальное настроение из-за наступления осени

Альбина Джанабаева решила поделиться с фанатами снимками из новой фотосессии. Она опубликовала в Instagram несколько фото в бордовом кожаном плаще и серых сапогах до колен. В комментарии супруга Валерия Меладзе написала, что сентябрь уже ощущается в воздухе, в вечерней сырости и по утрам. Исполнительнице хочется укутаться в кофту и пойди прогуляться по лесу, подышать осенним воздухом и посидеть у костра с чашкой горячего чая. Также Альбина Джанабаева отметила, что осень весьма удивительная пора и от этого у певицы сентиментальное настроение.В конце знаменитость спросила у фанатов, устраивают ли они себе прогулки по осенним лесам. Подписчики отреагировали моментально и рассказали, как на них повлиял сентябрь. Многие отменили, что у них тоже сентиментальное настроение.