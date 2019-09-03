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Джаред Лето «клюнул» на «троллинг» Гарика Харламова

Всего несколько дней тому назад известный российский комик Гарик Харламов устроил в социальной сети Instagram «флешмоб», попросив своих подписчиков подшутить над знаменитым певцом и актером Джаредом Лето. Сегодня же стало известно, что знаменитость «клюнула» на этот «троллинг».
Джаред Лето «клюнул» на «троллинг» Гарика Харламова

На страничке Джареда Лето 3 сентября было опубликовано фото, на котором музыкант, одевшись в майку «алкоголичку» катается на велосипеде. Подпись под этим снимком гласит «Лето еще не закончилось». Эта публикация вызвала у поклонников артиста бурный восторг, причем больше всего радовались именно россияне. Дело в том, что это они, по указке известно комика Гарика Харламова, вынудили американскую звезду опубликовать подобное фото.

Еще в конце августа Харламов предложил подписчикам дружно отправиться на страницу Джареда Лето и оставить ему тысячи комментариев о «прошедшем лете» и «бездарно потраченном времени». Судя по всему, этот наплыв не остался для солиста группы 50 seconds to Mars незамеченным, поэтому он решил отреагировать.

Сейчас под новой публикацией знаменитости снова наблюдается наплыв фанатов из России, которые массово благодарят его и хвалят за хорошее чувство юмора.

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Summer isn’t over 🌞

Допис, поширений JARED LETO (@jaredleto)

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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 14:45

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