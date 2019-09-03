Медики составили список продуктов, разрешенных для употребления ночью





Лидирующее место среди данных продуктов оказалась свекла, регулирующая жировой обмен, так как в ней содержится бетаин, способствующий лучшему усвоению пищи. Следующими в список специалисты отнесли белковый омлет или яйца, сваренные вкрутую. Такая еда подходит не только для утреннего приема пищи, но и для вечернего, так как яйцо - низкокалорийный продукт, который не прибавляет килограммов и обеспечивает организм нужным запасом белка.Творог - следующий продукт, попавший в продуктовый рейтинг благодаря его необходимым для обменных процессов и мышечной массы полезным микроэлементам. Далее медики порекомендовали для позднего приема пищи сельдерей и морковь, так как эти продукты являются источником витаминов и антиоксидантов, которые улучшают состояние кожи и омолаживают её. Яблоки, печеные в духовке, помогут справиться с бессонницей, понизить холестерин и нормализовать бактериальную флору.