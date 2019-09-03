Алла Пугачева и Лайма Вайкуле на камеру вместе спели «Звездное лето»

В эти дни звездное семейство Аллы Борисовны проводит отпуск в латвийском курорте Юрмала. Именно здесь они отдыхают со своими детьми и часто проводят время в компании певицы Лаймы Вайкуле и ее супруга. Не так давно юморист опубликовал в Сети видео, на котором две певицы зажигательно исполняют песню «Звездное небо» под аплодисменты присутствующих. Кроме того, на видео был также замечен певец и композитор Игорь Николаев.Примечательно, что Алла Пугачева с семьей уже не в первый раз проводит остаток лета на балтийском берегу. Примадонна ранее и сама признавалась, что очень любит латвийский мягкий климат и местный чистый воздух. Да и от возможности снова повидаться с близкой подругой Лаймой Вайкуле она никогда не отказывается, ведь их теплым отношениям уже не один десяток лет.