Сын Анны Седоковой пострадал от комаров во Франции

Анна Седокова вместе с сыном Гектором недавно вернулась в Москву из Франции. Сегодня исполнительница опубликовала видео, на котором ее наследник выходя из кабинета говорит: "Спасибо, доктор". В комментарии певица объяснила, что из-за укусов рука ребенка сильно воспалилась и ей пришлось обратиться в одну из частных клиник. Анна Седокова отметила, что врач сразу нашел общий язык с маленьким Гектором. Но также певица пожаловалась, что ей не понравилось отношение медсестры, которая брала кровь у мальчика. Исполнительница отметила, что вышла она из клиники со скандалом.Подписчики отреагировали моментально. Они начали успокаивать знаменитость и писать различные советы, чтобы снять воспаление. Многие отметили, что Гектор значительно подрос. Менее чем на час видео просмотрело более 69 000 пользователей Сети.