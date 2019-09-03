АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Нехватка сна повышает риск сердечного приступа, но сон более 10 часов удваивает…
EUR 73.17 USD 66.62
Курс валют на 03.09.2019

Ученые объяснили, зачем человеку нужно плакать

По словам ученых, человеку время от времени действительно очень полезно плакать, поскольку слезы защищают его от боли и даже заживляют раны. Такой вывод специалисты сделали по итогам проведенных исследований.
Ученые объяснили, зачем человеку нужно плакать

Отмечается, что повышенное слезоотделение приводит к снижению степени возбуждаемости коры головного мозга. Проявляется этот эффект, к примеру, во время порезов или ушибов. Более того, слезы имеют способность отвлекать человека от болезненных ощущений. Они способы попадать в носовую полость и провоцировать активность обонятельного и тройничного нервов, которые передают сигналы в мозг. Благодаря этому мозг отвлекается, сообщает издание «argumenti.ru».

Кроме всего прочего, подчеркивают специалисты, во время проведенных ими исследований удалось установить еще одну интересную закономерность. У животных, которые способны плакать, раны заживают несколько быстрее. Те испытуемые, у которых исследователи удалили слезные железы, заживление ран происходило значительно дольше.

+Дзен +Яндекс новости
Наука
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 14:11

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Медики составили список продуктов, разрешенных для употребления…
У Альбины Джанабаевой сентиментальное настроение из-за наступления…
Алла Пугачева и Лайма Вайкуле на камеру вместе спели «Звездное…
Ученые объяснили, зачем человеку нужно…
Хулио Иглесиас может по суду выплатить 314 миллионов долларов своему незаконорожденному…
Найдено тело пропавшего в Заполярье туриста, рядом ждала…
Максим Виторган посоветовал подписчикам фильм Ксении Собчак о…
Сын Анны Седоковой пострадал от комаров во…
Анастасия Костенко о второй беременности: «Пол ребенка держим в тайне от…
Рита Дакота призналась, что не справляется с детскими…
Юлия Киселёва рассказала, что после смерти Децла спасала себя, сына Антония, кошку и…
18-летняя дочь Синди Кроуфорд снялась для Vogue в полупрозрачном…
Валерия опубликовала снимок из школьного…
Роман Абрамович потратил в ресторане 47 тысяч…
Алена Кравец встретила 1 сентября в слезах из-за разлуки с…
Звезда «Дома-2» Элина Камирен отдала четырехлетнюю дочь в большой…
Специалисты рассказали об опасности использования разбитого…
Сын Александра Самойленко бросил престижный институт ради профессии…
ВМФ России получит уникальный самолет-амфибию А-42…
Алика Смехова купила новый…
Звезда «Дома-2» Ольга Гажиенко объяснила, почему не отдала шестилетнего сына в…
В Сети обсуждают реальный возраст участницы «Дома-2» Тани…
Специалисты сообщили, что кокосы помогают…
"Обезьянки в обезьяннике": Анна Хилькевич рассказала, что в старших классах ее задержала…
Владимир Пресняков и Наталья Подольская устроили себе "первое…
Ирина Дубцова призналась, что снова…
Наталья Рудова рассказала о своей нелегкой школьной…
Филипп Киркоров заявил, что День знаний останется в памяти всей…
Юрий Лоза назвал шутки про третье сентября…
Эксперты дали 7 советов, помогающих при…
Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко ждут второго…
Эксперты: Пять крупных экономик мира находятся на волоске от…
Яна Рудковская похвасталась умением сына Александра читать поэму…
Ксения Собчак и Людмила Нарусова приобрели элитные апартаменты в центре…
Ученые перечислили особенности приема…
JP: Турция отдаст территории в Сирии в обмен на российские…
Звездный нумеролог Ольга Перцева уверена, что звезды «Дома-2» Таня Строкова и Даня Сахнов расстанутся по вине…
Эксперт назвал потенциальное место начала Третьей мировой войны с участием…
Актера Евгения Воскресенского обманули на полмиллиона…
Юлия Высоцкая рассказала секрет молодости и…
Просмотреть все новости