Ученые объяснили, зачем человеку нужно плакать
По словам ученых, человеку время от времени действительно очень полезно плакать, поскольку слезы защищают его от боли и даже заживляют раны. Такой вывод специалисты сделали по итогам проведенных исследований.
Отмечается, что повышенное слезоотделение приводит к снижению степени возбуждаемости коры головного мозга. Проявляется этот эффект, к примеру, во время порезов или ушибов. Более того, слезы имеют способность отвлекать человека от болезненных ощущений. Они способы попадать в носовую полость и провоцировать активность обонятельного и тройничного нервов, которые передают сигналы в мозг. Благодаря этому мозг отвлекается, сообщает издание «argumenti.ru».
Кроме всего прочего, подчеркивают специалисты, во время проведенных ими исследований удалось установить еще одну интересную закономерность. У животных, которые способны плакать, раны заживают несколько быстрее. Те испытуемые, у которых исследователи удалили слезные железы, заживление ран происходило значительно дольше.
Отмечается, что повышенное слезоотделение приводит к снижению степени возбуждаемости коры головного мозга. Проявляется этот эффект, к примеру, во время порезов или ушибов. Более того, слезы имеют способность отвлекать человека от болезненных ощущений. Они способы попадать в носовую полость и провоцировать активность обонятельного и тройничного нервов, которые передают сигналы в мозг. Благодаря этому мозг отвлекается, сообщает издание «argumenti.ru».
Кроме всего прочего, подчеркивают специалисты, во время проведенных ими исследований удалось установить еще одну интересную закономерность. У животных, которые способны плакать, раны заживают несколько быстрее. Те испытуемые, у которых исследователи удалили слезные железы, заживление ран происходило значительно дольше.
Наука
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 14:11