Юлия Киселёва рассказала, что после смерти Децла спасала себя, сына Антония, кошку и цветы

Юлия Киселёва старается не говорить о том, что случилось с ней и сыном Антонием после смерти Кирилла Толмацкого. Но недавно девушка опубликовала в Instagram фотографию розового гибискуса. В комментарии она написала, что этот цветок подарил ей Децл, но растение было болезненным и часто сбрасывало листья. После произошедшей трагедии Юлия Киселёва решила изменить обстановку и переехала в другое место. Тогда вдове пришлось спасать себя, своего наследника их кошку и цветы. Также девушка рассказала, что после переезда цветок ожил и расцвел.Подписчики пришли к выводу, что это хороший знак и скоро в жизни вдовы Кирилла Толмацкого все наладится. Многие еще раз принесли свои соболезнования Юлии Киселёва. Некоторые высказали мнение, что цветок - это душа Децла, которая хочет порадовать любимую.