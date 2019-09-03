Максим Виторган посоветовал подписчикам фильм Ксении Собчак о Беслане
Максим Виторган, знаменитый российский актер и бывший муж телеведущей и звезды проекта "Дом-2" Ксении Собчак на своей странице в Instagram посоветовал подписчикам посмотреть фильм в память о Беслане, снятый накануне журналисткой.
В своем микроблоге в Instagram Максим Витогран решил привлечь внимание своих поклонников и пользователей Сети к событиям, произошедшим 15 лет назад в начале сентября в Беслане. Бывший супруг Ксении Собчак отметил, что на телевидении произошедшему не придают большого значения и обходятся общими фразами, однако телеведущая, блогер Юрий Дудь и "Новая газета" создали проекты, посвященные памятной дате.
Как отметил Максим Виторган, он посмотрел все три творения, но смысла сравнивать их не видит. Также актер призвал всех увидеть фильмы самим и показать их своим детям. Видео доступны на видеохостинге YouTube.
В своем микроблоге в Instagram Максим Витогран решил привлечь внимание своих поклонников и пользователей Сети к событиям, произошедшим 15 лет назад в начале сентября в Беслане. Бывший супруг Ксении Собчак отметил, что на телевидении произошедшему не придают большого значения и обходятся общими фразами, однако телеведущая, блогер Юрий Дудь и "Новая газета" создали проекты, посвященные памятной дате.
Как отметил Максим Виторган, он посмотрел все три творения, но смысла сравнивать их не видит. Также актер призвал всех увидеть фильмы самим и показать их своим детям. Видео доступны на видеохостинге YouTube.