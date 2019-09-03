Хулио Иглесиас может по суду выплатить 314 миллионов долларов своему незаконорожденному сыну
Хулио Иглесиас признан отцом Хавьера Сантоса – незаконнорожденного сына. В качестве возмещения морального и физического ущерба мать Хавьера Сантоса подает иск на 314 миллионов долларов, который возможно оплатит Хулио Иглесиас.
Как стало известно, в 1975 году молодой и женатый Хулио Иглесиас сблизился с девушкой Марией Эдит Сантос, которая занималась балетом. В то время вокалист был очень популярен и быстро забыл о романе, закончив гастроли. Мария Эдит Сантос узнала о беременности и сообщила, что знаменитый певец был у нее первым мужчиной.
Сам Хулио Иглесиас сына не признает и подал апелляцию в суд после очередной экспертизы, которая доказала родственную связь его законного сына Энрике Иглесиаса с Хавьером Сантосом.
Мария Эдит Сантос объяснила, что если бы знаменитый исполнитель вел себя порядочно и признал сына, то судебных разбирательств бы не было. Теперь же ее представитель будет подавать встречный иск на 314 миллионов долларов, чтобы компенсировать моральный и физический ущерб подзащитной.
Как стало известно, в 1975 году молодой и женатый Хулио Иглесиас сблизился с девушкой Марией Эдит Сантос, которая занималась балетом. В то время вокалист был очень популярен и быстро забыл о романе, закончив гастроли. Мария Эдит Сантос узнала о беременности и сообщила, что знаменитый певец был у нее первым мужчиной.
Сам Хулио Иглесиас сына не признает и подал апелляцию в суд после очередной экспертизы, которая доказала родственную связь его законного сына Энрике Иглесиаса с Хавьером Сантосом.
Мария Эдит Сантос объяснила, что если бы знаменитый исполнитель вел себя порядочно и признал сына, то судебных разбирательств бы не было. Теперь же ее представитель будет подавать встречный иск на 314 миллионов долларов, чтобы компенсировать моральный и физический ущерб подзащитной.