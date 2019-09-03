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Анастасия Костенко о второй беременности: «Пол ребенка держим в тайне от себя»

Третья избранница экс-игрока столичного ФК «Локомотив» Дмитрия Тарасова – Анастасия Костенко дала свежее интервью. 25-летняя модель поведала журналистам, как себя чувствует в период второй беременности и где намеревается в этот раз рожать.
Анастасия Костенко о второй беременности: «Пол ребенка держим в тайне от себя»

Считанные часы назад Сеть «взорвала» новость о том, что бывший супруг Ольги Бузовой ждет появления на свет третьего наследника. Об этом сообщили сами счастливые родители, которые отметили, что больше не видят смысла что-то скрывать.

На Костенко и Тарасова продолжают сыпаться в соцсетях вопросы относительно второй беременности. Несколько минут назад с Настей связались репортеры, которые решили уточнить у модели, планировали ли они с футболистом еще одного малыша или эта новость стала для них такой же неожиданной.

«Конечно, планировали», - заверила модель.


По словам Костенко, все, кто активно следит за ее Instagram, может подтвердить, что они с Тарасовым практически сразу же после появления Миланы начали говорить о том, что хотят погодок. Оказывается, именно поэтому Настя завершила грудное кормление на 6-м месяце, чтобы у ее дочери как можно быстрее появилась младшая сестричка или братик.

Более того, Костенко поведала, что намеревается рожать в том же роддоме, где появилась на свет Милана, и даже указала на то, что первая и вторая беременности очень отличаются. Настя отмечает, что сейчас она уже знает, что к чему, а тогда все время сильно боялась и переживала, пишет Teleprogramma.pro.

К слову, пол будущего ребенка Костенко и Тарасов держат в секрете даже от себя.

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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 13:42

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