Анастасия Костенко о второй беременности: «Пол ребенка держим в тайне от себя»
Третья избранница экс-игрока столичного ФК «Локомотив» Дмитрия Тарасова – Анастасия Костенко дала свежее интервью. 25-летняя модель поведала журналистам, как себя чувствует в период второй беременности и где намеревается в этот раз рожать.
Считанные часы назад Сеть «взорвала» новость о том, что бывший супруг Ольги Бузовой ждет появления на свет третьего наследника. Об этом сообщили сами счастливые родители, которые отметили, что больше не видят смысла что-то скрывать.
На Костенко и Тарасова продолжают сыпаться в соцсетях вопросы относительно второй беременности. Несколько минут назад с Настей связались репортеры, которые решили уточнить у модели, планировали ли они с футболистом еще одного малыша или эта новость стала для них такой же неожиданной.
По словам Костенко, все, кто активно следит за ее Instagram, может подтвердить, что они с Тарасовым практически сразу же после появления Миланы начали говорить о том, что хотят погодок. Оказывается, именно поэтому Настя завершила грудное кормление на 6-м месяце, чтобы у ее дочери как можно быстрее появилась младшая сестричка или братик.
Более того, Костенко поведала, что намеревается рожать в том же роддоме, где появилась на свет Милана, и даже указала на то, что первая и вторая беременности очень отличаются. Настя отмечает, что сейчас она уже знает, что к чему, а тогда все время сильно боялась и переживала, пишет Teleprogramma.pro.
К слову, пол будущего ребенка Костенко и Тарасов держат в секрете даже от себя.
Считанные часы назад Сеть «взорвала» новость о том, что бывший супруг Ольги Бузовой ждет появления на свет третьего наследника. Об этом сообщили сами счастливые родители, которые отметили, что больше не видят смысла что-то скрывать.
На Костенко и Тарасова продолжают сыпаться в соцсетях вопросы относительно второй беременности. Несколько минут назад с Настей связались репортеры, которые решили уточнить у модели, планировали ли они с футболистом еще одного малыша или эта новость стала для них такой же неожиданной.
«Конечно, планировали», - заверила модель.
По словам Костенко, все, кто активно следит за ее Instagram, может подтвердить, что они с Тарасовым практически сразу же после появления Миланы начали говорить о том, что хотят погодок. Оказывается, именно поэтому Настя завершила грудное кормление на 6-м месяце, чтобы у ее дочери как можно быстрее появилась младшая сестричка или братик.
Более того, Костенко поведала, что намеревается рожать в том же роддоме, где появилась на свет Милана, и даже указала на то, что первая и вторая беременности очень отличаются. Настя отмечает, что сейчас она уже знает, что к чему, а тогда все время сильно боялась и переживала, пишет Teleprogramma.pro.
К слову, пол будущего ребенка Костенко и Тарасов держат в секрете даже от себя.