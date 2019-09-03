Специалисты рассказали об опасности использования разбитого телефона





Тем не менее, недавно в США произошел инцидент, когда владелец смартфона порезал палец и занес инфекцию из-за использования поврежденного устройства. Оказывается, со временем количество трещин в разбитом гаджете только увеличивается. К примеру, если поломка произошла у смартфонов Apple, владелец все равно может согласиться на замену на неоригинальный дисплей, который в официальных сервисах делается по технологии купертинцев.При разбитом стекле на экране существует вероятность не только порезов и заражений, но и еще более дорогой поломки, так как из-за разбития страдает и матрица.