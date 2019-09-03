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Сын Александра Самойленко бросил престижный институт ради профессии фокусника

Этим летом российский актер Александр Самойленко стал отцом в четвертый раз. Теперь в семье кинозвезды родилась дочка. При этом артист воспитывает троих сыновей от прошлых браков. Сообщается, что знаменитый отец был сильно огорчен, узнав, что его средний сын Александр бросил учебу в престижном вузе ради карьеры фокусника.
Сын Александра Самойленко бросил престижный институт ради профессии фокусника

21-летний сын актера Александр Самойленко-младший ушел из Щукинского института ради того, чтобы стать профессиональным фокусником. Разумеется, звездный отец был расстроен таким выбором наследника, однако молодому талантливому иллюзионисту все же удалось убедить отца в обратном. Теперь Самойленко-младший развивается не только как актер, но и как фокусник.

Это увлечение, как оказалось, преследует сына актера еще со школьной скамьи. Тогда ему удалось собрать с одноклассницами целую группу и научиться делать довольно сложные фокусы. Однажды ребята даже устроили представление, собрав зал из трех сотен зрителей. Сегодня Александр Самойленко уже профессиональный иллюзионист.

Сам он считает, что переломный момент наступил как раз во время ухода из знаменитой «щуки». Именно тогда ему удалось убедить отца, что он сможет содержать себя, зарабатывая иллюзией. Впрочем, к большой радости популярного артиста, его сын все еще продолжает заниматься своей актерской карьерой, успешно совмещая ее с увлечением всей своей жизни.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 12:39

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